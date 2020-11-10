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Церемония самой престижной отечественной театральной премии должна была пройти в апреле, но пандемия, недокарантин, всеобщий локдаун и, как следствие, закрытие почти всех общественных мест, вынудили перенести ее на глубокую осень. Какие спектакли сезона 2018–2019 и создавшие их режиссеры, драматурги, актеры, художники жюри определило как лучших — стало известно 10 ноября в ходе награждения в онлайн-режиме.

В музыкальных номинациях награды между собой «поделили» московские (9 наград), пермские (7 наград) и екатеринбургские (4 награды) театры. За достижения в области современной хореографии премию получил танцевальный проект «Лилит» из Кирова. В целом прошло без неожиданностей. Зато в области драмы и кукольного театра прослеживается желание отметить и поддержать, в первую очередь, независимые и негосударственные театры. Что в нынешних обстоятельствах становится не только справедливым (многие независимые коллективы способны дать фору многим государственным), но и чрезвычайно уместным. И уже традиционно ощутимую конкуренцию столичным труппам составили труппы региональные.



В Петербург же в итоге уехали «Маски» в театр «Приют комедианта» (за «Преступление и наказание» как «Лучший спектакль малой драматической формы»), Иван Волков награжден как лучший актер за роль Сирано де Бержерак в одноименной постановке Александринского театра, Анна Иванова-Брашинская названа лучшим режиссером за спектакль «Про честное слово», (театр «Karlsson Haus»). В номинации «Эксперимент» реализовал свою возможность «театр post» — за «Хорошо темперированные грамоты» Дмитрия Волкострелова. Радуются и в Большом театре кукол: Алесь Снопковский, сыгравший Офелию в «Гамлет. Ширма» Руслана Кудашова, признан лучшим актером. Евгении Сафоновой, выдвинутой за спектакль «Аустерлиц», поставленный в БДТ им. Г. А. Товстоногова, как лучший режиссер и художник в драматическом спектакле, также удалось реализовать свой шанс — хоть и во второй номинации. А спектакль «Исследование ужаса» (режиссер Борис Павлович) отметили Специальной Премией Жюри драматического театра и театра с формулировкой «За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы».



Не обошлось, конечно, без разочарований. Петербургский драматург Ольга Шиляева, чья пьеса «28 дней» взорвала драматургический фестиваль «Любимовка», став одной из самых обсуждаемых, осталась без награды. Лучшим драматургом признали Павла Пряжко (пьеса «Сосед» поставлена в «театре post»).

Практически каждая из названных работ может быть отнесена и к категории «Эксперимент» в самом широком смысле этого слова. «Сирано де Бержерак» Николая Рощина — пример пост-иронии, когда концепция неоромантизма основательно пересобирается, опрокидываясь в день сегодняшний. Первый радикальный режиссерский жест здесь заключается в отказе от поэтического текста и создании собственной прозаической версии, на основе подстрочного перевода. Так как мир, в котором обитает главный герой, не достоин поэзии. Сирано в безупречном исполнении Ивана Волкова — сложный современный герой, чье мучительное существование, по точному выражению критика Елены Строгалевой, не совпадает с этим миром.

«Хорошо темперированные грамоты» Волкострелова — первый и единственный спектакль по берестяным грамотам. Уже за одну лишь идею театр и режиссера стоило наградить. Название отсылает к сочинению Иоганна Себастьяна Баха «Хорошо темперированный клавир», по его же подобию создается и структура «Грамот». И здесь продолжает исследоваться заурядность, привычность, ординарность нашей реальности.



«Аустерлиц», где Евгения Сафонова выступила как режиссер, автор инсценировки и художник-постановщик — тоже исключительный случай для современного российского театра. Роман немецкого писателя Винфрида Зебальда о Холокосте инсценирован впервые. Сценография, которую Сафонова придумала для своего спектакля, это визуализируемый метатекст. Тема памяти в «Аустерлице» здесь становится структуро- и смыслообразующей. Ровные, бесконечные ряды архива концлагеря Терезиенштадт — буквальное овеществление метафоры памяти, которую и пытается реанимировать главный герой Жак в исполнении Василия Реутова. Фрагментарность, отрывочность человеческих воспоминаний передается посредством фото- и киноколлажей.

«Преступление и наказание» — из тех работ, что в любом бы случае привлекли внимание критиков и зрителей. Прежде всего, именем постановщика. Константин Богомолов, чаще предпочитающий масштаб и размах больших форм, отступил от этого правила и выпустил на сцене камерного «Приюта комедианта» такую инсценировку романа Достоевского, которая до сих пор звучит в информационном пространстве. Знакомые внешние образы персонажей здесь проходят перезагрузку, вместе со своим содержанием. Известный еще со школы литературный текст словно получает новое дыхание благодаря небанальному художественному приему: исполнители делают паузы, выносят оценки своим героям и т.п. не там, где очевидно было бы предполагать. А зрительские ожидания в отношении некоторых актеров переворачиваются с ног на голову. Прежде всего, это происходит с Порфирием Петровичем, блестяще сыгранным Александром Новиковым.



Результаты ковидной «Золотой маски» для петербургских театров выглядят несомненно успешными. Однако хотелось бы, чтобы награды, впрочем, как и номинации, полученные, прежде всего, негосударственными и независимыми театрами были поддержаны городом не только словами и поздравлениями, но и увеличением финансирования. Чтобы творить и дальше, художнику все-таки необходимо быть сытым.

Полный список лауреатов «Золотой маски» - на официальном сайте премии.

Наталия Эфендиева, специально для «Фонтанки.ру»

