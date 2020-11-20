11 декабря – круглый стол «Лидеры о главном: банки и финансы»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- В каких направления деятельность банков развивалась наиболее активно в 2020 году?
- Какие продукты пользуются наибольшим спросом у физических и юридических лиц?
- Какие бонусы получили банки от того, что через них прошли средства от государства для бизнеса на антикризисные кредиты? Удалось ли привлечь новых клиентов на этой волне?
- Как вы оцениваете программу субсидирования ипотечной ставки? Останется ли спрос на ипотеку на том же уровне и в первом полугодии 2021 года или основной бум уже прошел?
- На каких направлениях и продуктах будет сделан особый акцент в планировании следующего года?
К участию в круглом столе приглашаются представителибанков и эксперты финансового рынка.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru