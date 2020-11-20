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11 декабря – круглый стол «Лидеры о главном: банки и финансы»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол: «Лидеры о главном: банки и финансы»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • В каких направления деятельность банков развивалась наиболее активно в 2020 году?
  • Какие продукты пользуются наибольшим спросом у физических и юридических лиц?
  • Какие бонусы получили банки от того, что через них прошли средства от государства для бизнеса на антикризисные кредиты? Удалось ли привлечь новых клиентов на этой волне?
  • Как вы оцениваете программу субсидирования ипотечной ставки? Останется ли спрос на ипотеку на том же уровне и в первом полугодии 2021 года или основной бум уже прошел?
  • На каких направлениях и продуктах будет сделан особый акцент в планировании следующего года?

К участию в круглом столе приглашаются представителибанков и эксперты финансового рынка.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

 

План мероприятий

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