В «соревновании» между упавшими деревьями и дорожными конструкциями в Петербурге победили последние. Сотрудникам МЧС за последние 24 часа чаще приходилось иметь дело с городскими объектами, чем с растениями.
Как сообщает 20 ноября пресс-служба городского ГУ МЧС, в течение суток пожарно-спасательные подразделения совершили 44 выезда для устранения последствий сильного ветра. Из них 12 это упавшие деревьев, 18 — светофоры и дорожные знаки, 14 — слабо закреплённые конструкции. Пострадал один человек.
На региональных дорогах Ленобласти убрали 264 поваленных дерева. Больше всего стихия разгулялась в Выборгском, Сланцевском и Тосненском районах, сообщает пресс-служба областного дорожного комитета.
19 ноября в Петербурге, напомним, дул сильный ветер, «Фонтанка» показывала летающие куски металла. Сегодня в течение дня, по прогнозам синоптиков, ветер сохранится, ожидается гололедица. В связи с этим силы ГУ МЧС территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности. Спасатели продолжают в случае необходимости помогать городским службам в устранении последствий непогоды.