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От последствий непогоды в Петербурге пострадал человек. Деревья оказались крепче светофоров

В «соревновании» между упавшими деревьями и дорожными конструкциями в Петербурге победили последние. Сотрудникам МЧС за последние 24 часа чаще приходилось иметь дело с городскими объектами, чем с растениями.

Как сообщает 20 ноября пресс-служба городского ГУ МЧС, в течение суток пожарно-спасательные подразделения совершили 44 выезда для устранения последствий сильного ветра. Из них 12 это упавшие деревьев, 18 — светофоры и дорожные знаки, 14 — слабо закреплённые конструкции. Пострадал один человек.

Петербург, 19 ноября. Автор фото Илья Выдревич
Петербург, 19 ноября. Автор фото Илья Выдревич

На региональных дорогах Ленобласти убрали 264 поваленных дерева. Больше всего стихия разгулялась в Выборгском, Сланцевском и Тосненском районах, сообщает пресс-служба областного дорожного комитета.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

19 ноября в Петербурге, напомним, дул сильный ветер, «Фонтанка» показывала летающие куски металла. Сегодня в течение дня, по прогнозам синоптиков, ветер сохранится, ожидается гололедица. В связи с этим силы ГУ МЧС территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности. Спасатели продолжают в случае необходимости помогать городским службам в устранении последствий непогоды.

Петербург, 19 ноября. Автор фото Илья Выдревич
Петербург, 19 ноября. Автор фото Илья Выдревич

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