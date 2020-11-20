В «соревновании» между упавшими деревьями и дорожными конструкциями в Петербурге победили последние. Сотрудникам МЧС за последние 24 часа чаще приходилось иметь дело с городскими объектами, чем с растениями.



Как сообщает 20 ноября пресс-служба городского ГУ МЧС, в течение суток пожарно-спасательные подразделения совершили 44 выезда для устранения последствий сильного ветра. Из них 12 это упавшие деревьев, 18 — светофоры и дорожные знаки, 14 — слабо закреплённые конструкции. Пострадал один человек.

