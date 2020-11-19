Смольный: в Петербурге коронавирусом переболели 15 тысяч медработников

В Петербурге переболели и продолжают болеть коронавирусом около 15 тысяч сотрудников медицинских организаций. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 19 ноября во время телемарафона «Спасибо» на телеканале «78».



По его словам, из них медработников порядка 13 тысяч. «Большая часть выздоровели», — отметил Дмитрий Лисовец. Около 9 тысяч медиков, по его словам, уже получили компенсационные выплаты.



Но до весны расслабляться не приходится. «Мы понимаем, что как любая инфекция, эта инфекция со временем закончится. В любом случае, к весне будет спад, к весне ситуация облегчится. Как любой человек, медработники будут жить надеждой, что все в конце-концов закончится», - сказал он.

