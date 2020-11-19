FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало». Мишустин предложил ужесточить отбор руководителей минздравов в регионах

Правительство предложило ужесточить порядок отбора кандидатов на должности руководителей региональных органов здравоохранения. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил 19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В последнее время жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, и новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для безопасности людей пост, ведь на подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма и ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике или другом субъекте», — заявил Мишустин.

Из закона следует, что кандидатуру глава региона будет согласовывать с федеральным Минздравом. По словам премьера, это поможет сделать координацию работы между федеральными и региональными структурами более четкой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний