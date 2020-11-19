«Жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало». Мишустин предложил ужесточить отбор руководителей минздравов в регионах

Правительство предложило ужесточить порядок отбора кандидатов на должности руководителей региональных органов здравоохранения. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил 19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«В последнее время жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, и новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для безопасности людей пост, ведь на подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма и ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике или другом субъекте», — заявил Мишустин.
Из закона следует, что кандидатуру глава региона будет согласовывать с федеральным Минздравом. По словам премьера, это поможет сделать координацию работы между федеральными и региональными структурами более четкой.