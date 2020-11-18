ЗакС инициировал возврат парламенту полномочий утверждать правила землепользования и застройки. Окончательное решение примет Госдума

Заксобрание 18 ноября поддержало в целом проект постановления федеральной инициативы, которая позволит депутатам Петербурга, Москвы и Севастополя самостоятельно решать, кому отдать полномочия по утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Проект документа, которым предлагается скорректировать Градостроительный кодекс РФ, направят на рассмотрение в Госдуму.

Нижняя палата парламента в 2014 году установила, что в городах федерального значения ПЗЗ утверждает исполнительная власть. Инициатива ЗакСа предполагает, что теперь законодательная власть городов-субъектов сможет самостоятельно решить, кому отдать эти полномочия.