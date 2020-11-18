FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Неожиданная беременность сорвала планы петербургской биатлонистки Екатерины Юрловой на продолжение карьеры

Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объявила о приостановке карьеры. Как написала 35-летняя спортсменка в инстаграме, она пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

«Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, всё было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой. В связи с этим мне придётся почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своём здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю «прощай» биатлону. Мы ещё увидимся», — написала Юрлова.

Екатерина Юрлова — чемпионка мира 2015 года и серебряная призерка чемпионата мира 2019 года. По итогам сезона 2019/20 она заняла первое место в рейтинге российских биатлонисток. Спортсменка замужем за массажистом сборной Австрии Йозефом Перхтом. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Cashmare
она до сих пор не знает, откуда дети берутся и как они туда попадают?
260569221
Смешно... ветром надуло что ли
Сергей Федоров
То биатлонистка, то фигуристка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний