Неожиданная беременность сорвала планы петербургской биатлонистки Екатерины Юрловой на продолжение карьеры

Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объявила о приостановке карьеры. Как написала 35-летняя спортсменка в инстаграме, она пропустит предстоящий сезон из-за беременности.
«Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, всё было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой. В связи с этим мне придётся почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своём здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю «прощай» биатлону. Мы ещё увидимся», — написала Юрлова.
Екатерина Юрлова — чемпионка мира 2015 года и серебряная призерка чемпионата мира 2019 года. По итогам сезона 2019/20 она заняла первое место в рейтинге российских биатлонисток. Спортсменка замужем за массажистом сборной Австрии Йозефом Перхтом. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира.