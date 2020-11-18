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«Артдокфест» переносится на апрель 2021 года. Но фильм о Горбачеве и Гай-Германику все равно покажут

Организаторы Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» объявили о переносе мероприятия на апрель 2021 года в Риге, Москве и Петербурге. Петербургская часть мероприятия теперь запланирована на 2–9 апреля.

Тем не менее четыре премьеры в Петербурге все-таки проведут, причем при участии самих режиссеров. В том числе Валерия Гай-Германика представит ленту о своем отце «Папа» (6 декабря), а президент «Артдокфеста» Виталий Манский покажет свою картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР (11 декабря).

Показы пройдут в «Англетере», с 50-процентной шахматной рассадкой в зале.

Ранее планировалось, что «Артдокфест» пройдет в Петербурге с 2 по 11 декабря. В Петербурге должны были показать 20 документальных картин, созданных кинематографистами из 14 стран.

Фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» проводится с 2007 года (в Петербурге — с 2014 года).

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