«Артдокфест» переносится на апрель 2021 года. Но фильм о Горбачеве и Гай-Германику все равно покажут

Организаторы Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» объявили о переносе мероприятия на апрель 2021 года в Риге, Москве и Петербурге. Петербургская часть мероприятия теперь запланирована на 2–9 апреля.



Тем не менее четыре премьеры в Петербурге все-таки проведут, причем при участии самих режиссеров. В том числе Валерия Гай-Германика представит ленту о своем отце «Папа» (6 декабря), а президент «Артдокфеста» Виталий Манский покажет свою картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР (11 декабря).

