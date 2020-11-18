Пресс-служба СК называет их имена — это Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Они, по данным ведомства, являются активными членами запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир аш-Шам»).

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение четырем сирийским террористам, обвиняемым в гибели пилота Су-25СМ, замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова в феврале 2018 года.

Заочно им предъявлено обвинение за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, в покушении на убийство и хищении огнестрельного оружия.

По версии следствия, 3 февраля 2018 года во время обстрела из зенитно-ракетного комплекса террористами был сбит Су-25СМ, управляемый Романом Филиповым. Пилот катапультировался и попал на территорию рядом с населенным пунктом Савамъа сирийской провинции Идлиб. Он вступил в бой с террористами и предпочел взорвать себя гранатой, попав в окружение. После этого боевики похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.



Президент Владимир Путин посмертно наградил Филипова званием Герой России.

«Путем изучения следственной группой СК России спутниковых снимков достоверно установлены и тщательно исследованы места гибели Героя России и крушения пилотируемого им Су-25СМ. Места происшествия неоднократно осматривались следователями и криминалистами Следственного комитета. Ими в идлибской зоне найдены обломки самолёта, изучение которых позволило подтвердить их принадлежность к борту, управляемому Романом Филиповым. Установлен и допрошен круг свидетелей, в том числе граждане САР.