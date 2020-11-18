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Мошенники начали обманывать, пользуясь приближением «чёрной пятницы»

Мошенники подготовились к «чёрной пятнице», которая в этом году пройдет 27 ноября, и теперь пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных магазинов и банков.

Как сообщает 18 ноября РИА Новости, корреспондент агентства стал мишенью такого злоумышленника, но на удочку не попался. Ему позвонили якобы из банка с информацией о выгодном кредитном предложении и пытались вызнать данные банковских карт.

Эксперты подтвердили, что мошенники в преддверии дня скидок начали «предлагать» выгодные банковские продукты: кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту. Если предложение звучит правдоподобно, лучше перезвонить по официальному номеру организации и уточнить, действительно ли проводится подобная акция.

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Комментарии (4)

Cashmare
чтобы не попасться на удочку мошенников, когда вам звонят мошенники, надо сбросить звонок и самостоятельно перезвонить мошенникам
tapxobka
"вызнать". А ха ха...
tapxobka
"вызвать". А ха ха...
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