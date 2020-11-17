Обещанный синоптиками снег прошёл в Петербурге вечером 17 ноября. О сугробах и снежках думать рано, но коммунальщики перешли в режим «начеку».



Снежный фронт пронёсся над Северной столицей во вторник так стремительно, что те, кто задержался на работе, могли и не заметить первого в ноябре снегопада. «Фонтанка» показывает, как это было. По словам читателей, снежинки удалось поймать в центре и в Приморском районе, но за час-полтора в городе распогодилось.