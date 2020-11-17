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Вы видели снег в Петербурге? А он был

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Обещанный синоптиками снег прошёл в Петербурге вечером 17 ноября. О сугробах и снежках думать рано, но коммунальщики перешли в режим «начеку».

Снежный фронт пронёсся над Северной столицей во вторник так стремительно, что те, кто задержался на работе, могли и не заметить первого в ноябре снегопада. «Фонтанка» показывает, как это было. По словам читателей, снежинки удалось поймать в центре и в Приморском районе, но за час-полтора в городе распогодилось.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Синоптики предвещают Петербургу шторм - в отличие от снега, он будет вторым за месяц. В прогнозах на 18 ноября ветер до 22 метров в секунду, гололедица, снег с дождём и дождь со снегом. Коммунальные службы в низком старте с вечера.

Как сообщили в комитете по благоустройству, на оперативное дежурство заступают аварийные бригады. На борьбу с последствиями непогоды бросили более 1300 дворников и 628 спецмашин, при этом как минимум по одной выставят на 122 наиболее опасных участках дорог. Под особым контролем набережные, путепроводы, мосты, пешеходные переходы и социально значимые объекты.

При усилении ветра горожан просят обходить стороной парки и смотреть, чтобы над местом парковки не нависали деревья.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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