Петербуржцам расскажут о гвардейских шалостях и светских скандалах

«С начала XIX века власть уже следила и препятствовала возникновению скандалов», — утверждают устроители лекции в РНБ. Препятствовала — да, но тем самым, видимо, только подзадоривала слухи. О чем шептались в салонах, а что доходило до кабаков, 20 ноября расскажет историк культуры Елена Жерихина. Смотрим бесплатно трансляцию. 16+
В 1874 году великая княгиня Александра Иосифовна хватилась бриллиантов с оклада иконы. Да какой иконы! Император Николай I благословлял ею брак великой княгини. Полиция нашла бриллианты в ломбарде — как оказалось, отдавший их туда адъютант великого князя Варнаховский получил их от сына великой княгини Николая Константиновича. Не сознавался ни в какую. Но семья была уверена: это он хотел деньги на любовницу, американскую танцовщицу, потратить. На семейном совете решили объявить Николая Константиновича душевнобольным. Неприятно, но все ж не так скандально, как кража.
А если вспомнить, что помимо членов императорского дома (официально примерно полторы сотни человек) незаурядные и неспокойные личности были и среди аристократов и дворян, — жителям России, и особенно столицы, было о чем посудачить.
Лекцию «Гвардейские шалости, салонные сплетни, светские скандалы» смотрим онлайн на ютьюб-канале РНБ 20 ноября в 14.00.
Александра Шеромова