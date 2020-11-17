Директор в Петербурге лишился Land Cruiser за 6 млн, не поездив на нём и месяца. Камера передала «привет»

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, вчера вечером в дежурную часть обратился 46-летний генеральный директор строительной компании. Днём у него пропала чёрная «Тойота Ленд Крузер 200» 2020 года выпуска, припаркованная в районе Сенной площади в центре Петербурга. Машина куплена в кредит в прошлом месяце, заявитель оценил ущерб в 6 миллионов рублей. Полицейские нашли эту машину на записях камер наружного наблюдения. В 16:46 она мчала по Народной улице от Дальневосточного проспекта в сторону области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одна новая машина — белая «Тойота Камри» 2020 года выпуска с вологодскими номерами — уехала от 49-летнего жителя Вологодской области, официально не работающего. Он прибыл в Петербург на три дня и снял квартиру на улице Федора Абрамова на Парнасе. Машину угнали, по его словам, днём 15 ноября. Её стоимость хозяин оценил в 2 236 000 рублей. Уголовное дело уже возбуждено.

Белый «Джип Гранд Чероки» попал у 35-летнего неработающего петербуржца в Сестрорецке. Последний раз он видел машину 11 ноября, а её отсутствие обнаружил вчера. Судя по данным видеокамер, её угнали вечером 12 ноября: в тот день в 23:36 она двигалась по трассе «Скандинавия». «Джип» не новый, 2011 года выпуска, стоимостью 1,3 миллиона рублей. Однако по каско хозяин его застраховал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.