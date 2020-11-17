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Директор в Петербурге лишился Land Cruiser за 6 млн, не поездив на нём и месяца. Камера передала «привет»

Несколько новых угонов расследует петербургская полиция. Потерпевшие — топ-менеджер и официально безработные владельцы недешёвых автомобилей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, вчера вечером в дежурную часть обратился 46-летний генеральный директор строительной компании. Днём у него пропала чёрная «Тойота Ленд Крузер 200» 2020 года выпуска, припаркованная в районе Сенной площади в центре Петербурга. Машина куплена в кредит в прошлом месяце, заявитель оценил ущерб в 6 миллионов рублей. Полицейские нашли эту машину на записях камер наружного наблюдения. В 16:46 она мчала по Народной улице от Дальневосточного проспекта в сторону области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одна новая машина — белая «Тойота Камри» 2020 года выпуска с вологодскими номерами — уехала от 49-летнего жителя Вологодской области, официально не работающего. Он прибыл в Петербург на три дня и снял квартиру на улице Федора Абрамова на Парнасе. Машину угнали, по его словам, днём 15 ноября. Её стоимость хозяин оценил в 2 236 000 рублей. Уголовное дело уже возбуждено.

Белый «Джип Гранд Чероки» попал у 35-летнего неработающего петербуржца в Сестрорецке. Последний раз он видел машину 11 ноября, а её отсутствие обнаружил вчера. Судя по данным видеокамер, её угнали вечером 12 ноября: в тот день в 23:36 она двигалась по трассе «Скандинавия». «Джип» не новый, 2011 года выпуска, стоимостью 1,3 миллиона рублей. Однако по каско хозяин его застраховал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

aleksejkorobov
скромнее надо жить
Murmur
Хочется быть тоже неработающим и иметь последнюю камрюху или гранд чероки( а то тут пашешь, пашешь днём и ночью, а хватает на еду и оплату квартиры
Маргaрита
У меня знакомая на Дальневосточном живет, говорит что здесь уже много лет угоняют автомобили, и так никого и не поймали... Один даже сам лично по номерам нашел угонщика во Всеволожске, была подстава на дороге - запомнил номер машины. Если бы хотели, то раскрыли бы эту банду во Всеволожске быстро, но наверно те хорошо правоохранителям руки моют...
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