Терапевт в Новосибирске пришёл к пациенту, который уже 4 дня был мёртв. Минздрав отреагировал после статей в СМИ

Министерство здравоохранения Новосибирский области собирается провести проверку после публикаций о смерти 48-летнего горожанина. Его семья ждала врача несколько дней. Терапевт всё-таки пришел, но пациент к тому моменту уже умер. NGS 17 ноября цитирует сообщение областного правительства: «Министерство здравоохранения Новосибирской области проверит факты, изложенные в публикациях СМИ, о качестве и своевременности оказания медицинской помощи скончавшемуся 48-летнему мужчине». Издание рассказывало историю новосибирца накануне. 48-летнего Вадима Скрипникова, по словам его сына, «ковид сожрал» за две недели. Сначала мужчина несколько дней не мог дождаться врача, лечение не помогало, в больницу не забирали, а когда забрали, то было уже поздно.

«Больничный ему выписали с 31 октября, диагностировав простую ОРВИ. За неделю лучше не стало, появился сухой кашель и температура. Пропали вкус и обоняние. Первый звонок в скорую мы сделали 2 ноября. Нас поставили в очередь (сказали, что ждать приезда надо 2–3 дня). 5 ноября приехал фельдшер. Он просто послушал отца, не проверив его пульсоксиметром, и поставил диагноз «Пневмония». Мы спрашивали и его, и в справочной линии по ковиду, как добиться госпитализации, на что мы получили совет пройти КТ легких и по его результатам самостоятельно обращаться в поликлинику. Отец даже съездил с мамой в поликлинику, к которой был прикреплен. Он нормально себя чувствовал, мог передвигаться и даже не был похож на больного человека. В поликлинике направление на КТ не выписали, а лишь продлили больничный и отправили домой», — рассказал сын погибшего Игорь Скрипников. 8 ноября состояние отца резко ухудшилось. Сын обзванивал скорые 4–5 раз в день. Сами они ехать не могли, так как не прошли КТ. В 6 часов утра 10 ноября больной стал задыхаться, и только тогда выслали реанимацию. Когда его забирали в 11-ю больницу Новосибирска, то обещали положить в реанимацию на ИВЛ. На самом же деле его положили в обычную палату и перевели в реанимацию только через несколько часов. К утру 12-го числа он умер. В справке о смерти «нет ни слова про ковид, стандартная отписка про пневмонию».