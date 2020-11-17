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«Молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы». Обама заявил, что считал Медведева «олицетворением новой России»

Экс-президент США Барак Обама написал мемуары, в которых поделился впечатлениями о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве. Обама пишет, что в 2009 году считал Медведева «олицетворением новой России» и был максимально заинтересован во встрече с ним перед саммитом «двадцатки» в том же году.

Мемуары «Земля обетованная» (A Promised Land) поступили в продажу 17 ноября, пишет ТАСС. «Между тем президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля», — пишет Обама. Экс-президент США добавил, что Медведев, «очевидно, понимал английский язык, хотя предпочитал общаться с переводчиком».

Обама вспоминает, что он был «наиболее всего заинтересован во встрече с Медведевым» перед саммитом «двадцатки» в 2009 году из-за «особенно низкого уровня американо-российских отношений и вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года».

«Он удивил нас, сделав неожиданное (и беспрецедентное) предложение позволить военным США использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и техники в Афганистан — альтернатива, которая позволила бы уменьшить нашу полную зависимость от дорогих и не всегда надежных пакистанских маршрутов снабжения», — отметил Обама.

Дмитрий Медведев занимал пост президента России с мая 2008 по май 2012 года.

Барак Обама в 2009 году стал 44-м президентом Соединённых Штатов Америки. Переизбран на второй президентский срок в 2012 году, который завершился 20 января 2017 года.

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Комментарии (10)

Bakv
Обама тоже еврей?
260642921
Не один Обама заблуждался. Помню, ехал в автобусе-маршрутке и увидел на стекле у водителя портрет Медведева, это было вскоре после его избрания. У меня иллюзий на его счет не было, но у многих были. Однако, Медведев оказался не президентом, а зицпрезидентом.
efela
"очевидно, понимал английский язык" - как собака? Все понимает, сказать не может?
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