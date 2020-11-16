Полиция прекратила дело гражданина Киргизии о разбое в Купчино. Из него выбивали признательные показания

«На парня изначально не было никаких доказательств, кроме выбитых у его земляков показаний, — говорит Литвинов. — Он пробыл под стражей восемь месяцев и еще полтора — под домашним арестом».

В Петербурге гражданин Киргизии Арлен Искендеров освобожден от уголовной ответственности через девять проведенных под арестом месяцев. «Фонтанка» рассказывала о противоречиях в расследовании разбойного нападения в Купчино.

27 декабря 2019 года на улице Белы Куна неизвестные со стрельбой забрали сумку и 230 тысяч рублей у петербурженки. О раскрытии разбойного нападения полиция Петербурга заявила в феврале, показав по телеканалам фотографии четверых граждан Киргизии. Кроме Арлена Искендерова, были задержаны и арестованы Нургазы Сарыков, Заирбек Дуйшо и Бекболот Менишбай.

Обвиняемые утверждали, что показания из них выбивали оперативные сотрудники. В частности, Заирбек Дуйшо рассказывал, что Арлен Искендеров был организатором нападения и сидел за рулем автомобиля, но впоследствии отказался от своих слов как данных под физическим давлением.

Искендеров тоже заявлял о выбиваемых показаниях, но вину не признавал.

В разговоре с «Фонтанкой» потерпевшая не смогла объяснить, как в стрелявшем налетчике с кавказскими чертами лица она опознала Нургазы Сарыкова — азиата с приплюснутым носом.

После снятия обвинений с Искендерова полиция перекроила сценарий преступления. Теперь она уверена, что нападали на девушку три человека.