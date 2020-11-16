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16.11.2020 10:25
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Полиция ищет негодяя, залившего перцем девочку-подростка на улице Черкасова. Конфликт попал на видео

Полиция Калининского района занимается поиском молодого человека, который проявил себя бестактно по отношению к юной леди.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 ноября, дело было в субботу вечером. На детской площадке, окружённой корпусами 8-го дома по улице Черкасова, что-то не поделили компания подростков и владелец газового баллончика. В итоге струя перцового газа попала в лицо 16-летней девушке. Её мама написала заявление в полицию.

На кадрах, сделанных наружными камерами наблюдения, видно, как во дворе общается компания молодых людей, но через какое-то время девушка в белой куртке хватается за глаза и садится на корточки. Ей бросаются помогать друзья.

Фонтанка.ру

Нападавший пока не установлен. По предварительной информации, глаза у пострадавшей не повреждены, однако результаты экспертизы ещё не готовы. В отношении неизвестного возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои».

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Комментарии (23)

263890341
Забавно наблюдать как человек по боксерски прыгает, готовится к поединку, один на один и все такое, а его перцем поливают)))
264070451
Видно, что проходящая компания с маленьким ребенком, собачкой просто проходили. Небось заметили пьющих или курящих на детской площадке подростков и подошли. Дальше - конфликт.
Pilat
Вывод на самом деле один.
Как то рано Фонтанка назвала одного из участников - негодяем.
Из видео не понятно, кто прав, а кто нет.
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