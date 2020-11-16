Полиция ищет негодяя, залившего перцем девочку-подростка на улице Черкасова. Конфликт попал на видео
Полиция Калининского района занимается поиском молодого человека, который проявил себя бестактно по отношению к юной леди.
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 ноября, дело было в субботу вечером. На детской площадке, окружённой корпусами 8-го дома по улице Черкасова, что-то не поделили компания подростков и владелец газового баллончика. В итоге струя перцового газа попала в лицо 16-летней девушке. Её мама написала заявление в полицию.
На кадрах, сделанных наружными камерами наблюдения, видно, как во дворе общается компания молодых людей, но через какое-то время девушка в белой куртке хватается за глаза и садится на корточки. Ей бросаются помогать друзья.
Фонтанка.ру
Нападавший пока не установлен. По предварительной информации, глаза у пострадавшей не повреждены, однако результаты экспертизы ещё не готовы. В отношении неизвестного возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои».