Полиция Калининского района занимается поиском молодого человека, который проявил себя бестактно по отношению к юной леди.



Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 ноября, дело было в субботу вечером. На детской площадке, окружённой корпусами 8-го дома по улице Черкасова, что-то не поделили компания подростков и владелец газового баллончика. В итоге струя перцового газа попала в лицо 16-летней девушке. Её мама написала заявление в полицию.



На кадрах, сделанных наружными камерами наблюдения, видно, как во дворе общается компания молодых людей, но через какое-то время девушка в белой куртке хватается за глаза и садится на корточки. Ей бросаются помогать друзья.

