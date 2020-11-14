Коронавирус убил экс-главу Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова
Основатель и экс-президент Московского индустриального банка (МИБ) Абубакар Арсамаков скончался 14 ноября. В последние годы он был полномочным представителем председателя партии «Справедливая Россия» в Воронежской области, поэтому о его смерти сообщил её лидер.
«Сегодня не стало моего коллеги, соратника по партии, экс-президента Московского индустриального банка Арсамакова Абубакара Алазовича. Он пережил многое, был сильным и волевым человеком. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память...», — написал Сергей Миронов в Twitter.
Как уточняют «Вести Воронеж», причиной смерти Арсамакова стали осложнения от коронавируса.
Как писала «Фонтанка», структуры Абубакара Арсамакова в Петербурге в свое время получили контроль над помещениями бывшего ЛенжилНИИпроект. В частности, над особняком усмирителя кавказских земель князя Пашкевича-Эриванского. Там расположился петербургский офис банка, из которого велось управление всеми местными активами одной из самых уважаемых чеченских семей.
Помимо комбината (как в плане управления недвижимостью, так, собственно, и мясопереработки) в сфере интересов Арсамаковых в Петербурге находились медицинские проекты, к примеру завод «Самсон-мед», туристический бизнес (уже закрытая фирма «Пегасус») и другие отрасли. Московский индустриальный банк традиционно имел сильные позиции в финансировании строительных проектов и промышленности. В Петербурге Хамзат Арсамаков участвовал в процедуре перераспределения собственности на машиностроительном заводе «Арсенал».