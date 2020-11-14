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14.11.2020 15:06
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В Петербурге запустили видеочат с врачами для ковидных и хронических больных, но до него еще надо добраться

Комитет по здравоохранению объявил о запуске на базе поликлиник телемедицинских центров. С помощью компьютера петербуржцы могут получить консультацию врача, не выходя из дома, — используя аудио- и видеосвязь и даже через чат.

Как сообщили в ведомстве 14 ноября, на сегодняшний день уже проведено несколько десятков таких телемедицинских консультаций пациентов врачами 10 городских поликлиник. В ближайшее время планируется организовать телемедицинское консультирование в оставшихся поликлиниках, как детских, так и взрослых.

«Упор будет сделан как на консультации больных новой коронавирусной инфекцией, так и на консультации больных хроническими заболеваниями, которым показано соблюдать режим самоизоляции. Для обеспечения консультирования пациентов уже принято решение об организации телемедицинских центров на базе поликлиник с привлечением дополнительного персонала, прорабатываются вопросы организации и оснащения рабочих мест врачей и особенности их работы», — рассказали в комздраве.

Дистанционную консультации надо искать в личном кабинете на городском портале «Здоровье петербуржца» после авторизации под своей учетной записью госуслуг.

Корреспондент «Фонтанки» действительно обнаружил там кнопку «Чат с врачом». Если её нажать, то из условий сервиса можно узнать, что им можно воспользоваться «при отсутствии свободных талонов для очного посещения». Соединение со специалистом произойдет не моментально — для начала придется оставить заявку в «Журнале отложенной записи» или позвонить по телефону в регистратуру — колл-центр медицинской организации, в которой пациент получает медицинскую помощь. После этого её сотрудник свяжется с человеком «для выяснения причины необходимости консультации и назначения дистанционной консультации с врачом».

И только потом пациент получит уведомление на электронную почту о создании чата с врачом, в котором он сможет задавать вопросы, касающиеся состояния здоровья, получать ответы и обмениваться медицинскими документами.

«Фонтанка» уже рассказывала, почему интернет-сервис вызова врача на дом, реализованный на том же портале, работает по принципу одесского анекдота.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

teodor
В пекло таких врачей со своим вирусом!)
Fruit Bat
А попилили-то сколько, наверное, на это крутое IT-решение из говна и палок! Нафига огород городить было, если в итоге просто и доступно сделать не могут? С таким же успехом врач мог просто делать прозвон по телефону. Ах, да, пардон, тут же пилить было бы нечего.
Sibir_5e4d67bbb7aea
врачи больничек и так постоянно звонят в Боткина за консультациями, т.к. только там специалисты. А сейчас в обычных больничках непрофильные врачи, как "трудовики, преподающие алгебру по совместительству"....
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