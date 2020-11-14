В Петербурге запустили видеочат с врачами для ковидных и хронических больных, но до него еще надо добраться

Комитет по здравоохранению объявил о запуске на базе поликлиник телемедицинских центров. С помощью компьютера петербуржцы могут получить консультацию врача, не выходя из дома, — используя аудио- и видеосвязь и даже через чат.

Как сообщили в ведомстве 14 ноября, на сегодняшний день уже проведено несколько десятков таких телемедицинских консультаций пациентов врачами 10 городских поликлиник. В ближайшее время планируется организовать телемедицинское консультирование в оставшихся поликлиниках, как детских, так и взрослых.



«Упор будет сделан как на консультации больных новой коронавирусной инфекцией, так и на консультации больных хроническими заболеваниями, которым показано соблюдать режим самоизоляции. Для обеспечения консультирования пациентов уже принято решение об организации телемедицинских центров на базе поликлиник с привлечением дополнительного персонала, прорабатываются вопросы организации и оснащения рабочих мест врачей и особенности их работы», — рассказали в комздраве.

Дистанционную консультации надо искать в личном кабинете на городском портале «Здоровье петербуржца» после авторизации под своей учетной записью госуслуг.

Корреспондент «Фонтанки» действительно обнаружил там кнопку «Чат с врачом». Если её нажать, то из условий сервиса можно узнать, что им можно воспользоваться «при отсутствии свободных талонов для очного посещения». Соединение со специалистом произойдет не моментально — для начала придется оставить заявку в «Журнале отложенной записи» или позвонить по телефону в регистратуру — колл-центр медицинской организации, в которой пациент получает медицинскую помощь. После этого её сотрудник свяжется с человеком «для выяснения причины необходимости консультации и назначения дистанционной консультации с врачом».

