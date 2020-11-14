Читатели «Фонтанки» выбирают лучшую службу доставки в Петербурге
На специальном сайте премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» полным ходом идет голосование за претендентов на главные награды в 11 номинациях.
На сегодняшний день больше всех голосов отдано в номинации «Служба доставки»: там старожилы рынка пока уступают по числу голосов молодым и амбициозным. Но у петербуржцев еще есть возможность повлиять на исход голосования.
Доставка не случайно стала одной из самых актуальных услуг в 2020 году: в разгар пандемии она позволяет ограничить контакты. А для самоизолированных горожан это и вовсе единственный способ обеспечить себя всем необходимым. Неудивительно, что петербуржцы активно выбирают тех, кто стал за последние месяцы максимально близок к их дому и семьям.
В числе претендентов — громко заявившие о себе новички из «Самоката» и «О’KЕЙ доставки» и заслуженные мэтры из «Петровича», «Грузовичкоф» и СДЭК. Лидеры отрасли — «Яндекс», «Озон», Delivery Club — и небольшие игроки Igooods и Dostaевский.
«Для нас главный критерий качества работы — сделать так, чтобы клиенты к нам возвращались. И то, что в это тяжелое время пандемии клиенты нас поддерживают, посещают наши магазины, — это, мне кажется, самое главное для нас, — рассказал «Фонтанке» Хонор Илавски, директор Северо-Западного региона «О'КЕЙ». — Их удовлетворенность — это наш путь и наша цель, к которой мы стремимся. И благодаря проекту «Фонтанки» мы можем сказать себе, что качественно делаем нашу работу».
Отдать свой голос за того, кто действительно достоин высокой награды, можно на сайте Премии. Голосование продлится до 30 ноября.