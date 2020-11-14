Читатели «Фонтанки» выбирают лучшую службу доставки в Петербурге

На сегодняшний день больше всех голосов отдано в номинации «Служба доставки»: там старожилы рынка пока уступают по числу голосов молодым и амбициозным. Но у петербуржцев еще есть возможность повлиять на исход голосования.

Доставка не случайно стала одной из самых актуальных услуг в 2020 году: в разгар пандемии она позволяет ограничить контакты. А для самоизолированных горожан это и вовсе единственный способ обеспечить себя всем необходимым. Неудивительно, что петербуржцы активно выбирают тех, кто стал за последние месяцы максимально близок к их дому и семьям.