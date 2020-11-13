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13.11.2020 22:34
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К горящему на Петергофском складу отправили пожарный поезд и передвижную лабораторию

Специалисты выехали в Красносельский район Петербурга вечером 13 ноября. Они проверяют количество вредных веществ в воздухе в районе полыхающего цеха ЛЭМЗ.

Как сообщает региональное управление МЧС, для тушения пожара привлечен специальный поезд, он уже на месте. Кроме того, на место отправили передвижную химико-радиометрическая лабораторию для измерения количества вредных веществ в воздухе.

Горит по четвертому из пяти возможных номеров сложности. Площадь пожара 1200 квадратных метров, пламя заняло два этажа.

Территория принадлежит Ленинградскому электромеханическому заводу. Большую часть их помещений в настоящее время занимают арендаторы. Сгорело мебельное производство.

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Комментарии (2)

263836471
А ведь ЛЭМЗ - то бывший завод по производству пишущих машинок, потом электросчётчиков, высокоточных(по меркам России) датчиков перемещения! А теперь - арендодатель! Это, а не пожар -самое печальное, а к бардаку мы уже почти привыкли....
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