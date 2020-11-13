К горящему на Петергофском складу отправили пожарный поезд и передвижную лабораторию

Специалисты выехали в Красносельский район Петербурга вечером 13 ноября. Они проверяют количество вредных веществ в воздухе в районе полыхающего цеха ЛЭМЗ.

Как сообщает региональное управление МЧС, для тушения пожара привлечен специальный поезд, он уже на месте. Кроме того, на место отправили передвижную химико-радиометрическая лабораторию для измерения количества вредных веществ в воздухе.

Горит по четвертому из пяти возможных номеров сложности. Площадь пожара 1200 квадратных метров, пламя заняло два этажа.