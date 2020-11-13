Экологи запенили радужные волны Большой Невки

Благодаря бдительности петербуржцев специалисты оперативно устранили радужную пленку в Большой Невке. Об этом 13 ноября «Фонтанке» сообщили в городском комитете по природопользованию.
По информации пресс-службы ведомства, участок акватории, где минувшим утром жители города заметили движущееся по течению нефтяное пятно, обработали специальной пеной.
В комитете добавили, что разлив не критичен, специалисты продолжают следить за ситуацией.
Утром 13 ноября петербуржцы обратили внимания на нехарактерные изменения Большой Невки в районе Аптекарской набережной, 20. Своими опасениями они поделились с редакцией «Фонтанки», а комитет по природопользованию отправил на место специалистов для установления всех обстоятельств случившегося.