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13.11.2020 16:11
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Экологи запенили радужные волны Большой Невки

Благодаря бдительности петербуржцев специалисты оперативно устранили радужную пленку в Большой Невке. Об этом 13 ноября «Фонтанке» сообщили в городском комитете по природопользованию.

По информации пресс-службы ведомства, участок акватории, где минувшим утром жители города заметили движущееся по течению нефтяное пятно, обработали специальной пеной.

В комитете добавили, что разлив не критичен, специалисты продолжают следить за ситуацией.

Утром 13 ноября петербуржцы обратили внимания на нехарактерные изменения Большой Невки в районе Аптекарской набережной, 20. Своими опасениями они поделились с редакцией «Фонтанки», а комитет по природопользованию отправил на место специалистов для установления всех обстоятельств случившегося.

© Фонтанка.Ру

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