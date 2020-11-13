По предварительным данным СК , 13 ноября около полудня по местному времени из новосибирского аэропорта «Толмачёво» по маршруту Новосибирск — Вена вылетел грузовой Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр». Через несколько минут он осуществил аварийную посадку там же, в Толмачёво, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолёта Ан-124 «Руслан» в Новосибирске. Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Издание NGS сообщает подробности происшествия. Горожане видели, как из двигателя самолета пошёл дым, а некоторые слышали хлопок. Один из читателей издания рассказал, что оторвавшаяся деталь чуть не ударила людей: «После того как задымились двигатели у самолета, раздался хлопок, после чего на склад одной из компаний упал обломок лопастей двигателя. Пострадавших нет, повреждены крыша склада, стеллажи и внутренние коммуникации». Свои слова он проиллюстрировал фотографией.

На борту судна находились 14 членов экипажа. Никто не пострадал. Самолёт получил повреждения фюзеляжа и двигателя. Следственная группа осматривает место происшествия и воздушное судно, проведёт выемки необходимой документации, допросы свидетелей и членов экипажа.

Информация о том, что в турбину якобы попала птица, не подтверждают ни в прокуратуре, ни в аэропорту.

ЧП прокомментировали в авиакомпании «Волга-Днепр». «Самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технической остановкой в Новосибирске (Россия), доставляя 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий. После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное — что никто из них не пострадал. В настоящий момент мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска по факту события и проведем тщательный анализ ситуации», — цитирует сообщение NGS.

РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации передаёт, что причиной аварийной посадки стали неполадки с двигателем. По предварительной версии, произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки.

NGS нашёл на сервисе Russianplanes карточку самолёта Ан-124, бортовой номер которого совпадает с номером приземлившегося в Новосибирске судна. Согласно информации сервиса, самолёт находится в эксплуатации 29 лет, с 1991 года. А в 2013 году при рулении он повредил крылом стоявший на стоянке Як-42.