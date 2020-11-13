Молодежная команда женского «Зенита» отказалась от участия в финале первенства России из-за вспышки коронавируса

Без женской футбольной команды «Зенита» пройдет финал первенства России в Крымске. Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба в пятницу, 13 ноября, такое решение было принято из-за вспышки коронавируса среди игроков.



«По итогам регулярного тестирования молодежной команды были выявлены положительные результаты ПЦР (COVID-19) у двух игроков, а также одного члена тренерского штаба. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. В ближайшее время им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия заболевания», — заявили в пресс-службе «Зенита».

