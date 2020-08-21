Женский «Зенит» шумно отметил в раздевалке первую в своей истории победу
Женский футбольный клуб «Зенит» одержал первую официальную победу в своей истории. Со счётом 3:0 был разгромлена команда из Москвы «Чертаново».
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Голы забили Екатерина Сочнева (45 минута) и Ника Белова (45, 61).
Свой успех девушки бурно отметили в раздевалке под гимн болельщиков, написанных Шнуром «Сине-бело-голубое небо».
Историческая победа произошла в пятом туре чемпионата России по футболу среди женщин. В предыдущих четырех встречах сине-бело-голубые трижды уступили и один матч сыграли вничью.