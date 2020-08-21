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21.08.2020 22:10
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Женский «Зенит» шумно отметил в раздевалке первую в своей истории победу

Женский футбольный клуб «Зенит» одержал первую официальную победу в своей истории. Со счётом 3:0 был разгромлена команда из Москвы «Чертаново».

сторис в instagram / lusishadrina

Голы забили Екатерина Сочнева (45 минута) и Ника Белова (45, 61).

Свой успех девушки бурно отметили в раздевалке под гимн болельщиков, написанных Шнуром «Сине-бело-голубое небо».

Историческая победа произошла в пятом туре чемпионата России по футболу среди женщин. В предыдущих четырех встречах сине-бело-голубые трижды уступили и один матч сыграли вничью.

Фото: сторис в instagram / lusishadrina
Фото: сторис в instagram / lusishadrina

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Комментарии (2)

lamer
Имеются ли у "Фонтанки" другие видео из раздевалки женского "Зенита". Просто один знакомый интересуется.
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