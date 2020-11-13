Хозяйку салонов красоты и начальницу отдела в строительной компании в Петербурге в один вечер лишили Hyundai Tucson

Как стало известно «Фонтанке», вечером 12 ноября в полицию обратилась 35-летняя предпринимательница, владеющая сетью салонов красоты. Женщина рассказала, что в период с 4:00 4 ноября по 17:30 12 ноября от дома 10, корпус 1, по Пулковской улице угнали ее синий Hyundai Tucson. Автомобиль 2017 года выпуска был куплен в кредит два года назад. Стоимость машины сейчас составляет 1 миллион рублей.

За три часа в Московском районе Петербурга без автомобилей Hyundai Tucson остались две местные жительницы. Еще одного «корейца», но уже марки KIA, спустя сутки лишился житель Кировского района города.

Место угона оборудовано камерой наблюдения. Отсмотрев видео, полицейские выяснили, что машина была похищена в 22:45 11 ноября. К ней подошел неизвестный мужчина в темном, сел за руль и уехал.

В тот же вечер в полицию Московского района обратилась сверстница первой потерпевшей. 35-летняя начальница отдела в строительной компании тоже осталась без Hyundai Tucson, но 2019 года выпуска. Серый автомобиль за 2 миллиона рублей угнали от дома 51, корпус 1, по Варшавской улице. Как показали камеры, кража произошла в 20:45. К автомобилю также подошел мужчина в темной одежде, сел и уехал.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье 158, часть 4, пункт «б» УК РФ.

А ночью 13 ноября с заявлением об угоне в полицию Кировского района Петербурга обратился 65-летний специалист ООО «Росморпорт». Между шестью и одиннадцатью вечера 12 ноября от дома 140 по проспекту Стачек неизвестный злоумышленник похитил его автомобиль KIA Sportage 2019 года выпуска. Ущерб потерпевший оценил в 1,5 миллиона рублей.