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13.11.2020 09:14
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Маму не довезла. Женщина по дороге в больницу Красноярска протаранила встречный автобус с пассажирами

Серьёзное ДТП с автобусом произошло утром 13 ноября в Красноярском крае. Погибли два человека, нескольким людям понадобилась медицинская помощь.

Как передаёт региональное УМВД, около 8 часов на 13-м километре автодороги Красноярск — Железногорск водитель автомобиля «Тойота Королла», направлявшийся в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Ивеко», следовавший по маршруту № 120.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: Мария Антюшева / NGS24.RU
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: Мария Антюшева / NGS24.RU
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

В микроавтобусе находилось десять пассажиров. Медики осмотрели их на месте, некоторым оказана разовая помощь. В легковом автомобилем погибли водитель и пассажир, ещё один пассажир — женщина — в больнице.

Подробности аварии сообщает NGS24. Ночью был сильный снегопад, на заметённой дороге машину могло занести — она получила удар в бок. Перевозчик маршрута № 120 рассказал, что на дороге утром было очень скользко, а спецтранспорт, обрабатывающий проезжую часть, директор предприятия-перевозчика увидел только после ДТП. Погибшая женщина, по данным издания, 47 лет работала в Красноярске поваром и в это утро везла свою маму на диализ. Пассажирка, получившая тяжёлые травмы, — их приятельница, которая тоже каждый день ездила из Сосновоборска в Красноярск на работу.

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Комментарии (1)

197655194
Если бы за рулем был мужчина, написали бы «машина протаранила»
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