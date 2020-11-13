Маму не довезла. Женщина по дороге в больницу Красноярска протаранила встречный автобус с пассажирами
Серьёзное ДТП с автобусом произошло утром 13 ноября в Красноярском крае. Погибли два человека, нескольким людям понадобилась медицинская помощь.
Как передаёт региональное УМВД, около 8 часов на 13-м километре автодороги Красноярск — Железногорск водитель автомобиля «Тойота Королла», направлявшийся в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Ивеко», следовавший по маршруту
В микроавтобусе находилось десять пассажиров. Медики осмотрели их на месте, некоторым оказана разовая помощь. В легковом автомобилем погибли водитель и пассажир, ещё один пассажир — женщина — в больнице.
Подробности аварии сообщает NGS24. Ночью был сильный снегопад, на заметённой дороге машину могло занести — она получила удар в бок. Перевозчик маршрута