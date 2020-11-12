СКА забил «Витязю» восемь шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя» в четверг, 12 ноября, в Подольске. Петербуржцы выиграли со счётом 8:1.
Голы за СКА забили Миро Аалтанен (2 минута), Лукас Бенгтссон (8 — в большинстве), Игорь Ожиганов (27 — в большинстве), Данила Галенюк (33), Василий Токранов (37 — в большинстве), Василий Подколзин (38), Иван Морозов (45), Йоонас Кемппайнен (52 — в большинстве). 18-летний вратарь Ярослав Аскаров, ставший одним из героев прошедшего Кубка Карьяла, отбил 24 броска по своим воротам.
Автором единственной шайбы у «Витязя» стал Александр Дергачев (8 — в большинстве).
После 24 матчей у СКА 31 очко. Петербуржцы продолжают занимать второе место в таблицы Западной конференции. Лидирует по-прежнему ЦСКА, на счету которых 37 очков.
Следующий матч СКА проведёт 14 ноября в Череповце против «Северстали».