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12.11.2020 22:11
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СКА забил «Витязю» восемь шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя» в четверг, 12 ноября, в Подольске. Петербуржцы выиграли со счётом 8:1.

Голы за СКА забили Миро Аалтанен (2 минута), Лукас Бенгтссон (8 — в большинстве), Игорь Ожиганов (27 — в большинстве), Данила Галенюк (33), Василий Токранов (37 — в большинстве), Василий Подколзин (38), Иван Морозов (45), Йоонас Кемппайнен (52 — в большинстве). 18-летний вратарь Ярослав Аскаров, ставший одним из героев прошедшего Кубка Карьяла, отбил 24 броска по своим воротам.

Автором единственной шайбы у «Витязя» стал Александр Дергачев (8 — в большинстве).

После 24 матчей у СКА 31 очко. Петербуржцы продолжают занимать второе место в таблицы Западной конференции. Лидирует по-прежнему ЦСКА, на счету которых 37 очков.

Следующий матч СКА проведёт 14 ноября в Череповце против «Северстали».

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