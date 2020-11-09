Сборная России по хоккею, вынужденно собранная из 18–19-летних пацанов, сенсационно выиграла финский этап Евротура — Кубок «Карьяла». Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о команде, которая за четыре дня преодолела путь от презрения до любви.

«Кубок «Карьяла» превратился в фарс и шутку». Как российская молодежка расправилась с мужиками в Хельсинки

Пандемия коронавируса продолжает оказывать огромное влияние на профессиональный спорт, в основном со знаком «минус». Но иногда благодаря ей происходят удивительные сюжеты. Из-за эпидемии была отменена традиционная серия хоккейных матчей между молодежной сборной России и тремя ведущими юниорскими лигами Канады. Это противостояние всегда было интересным само по себе, но также рассматривалось как подготовка к молодежному чемпионату мира. За неимением других вариантов руководство Федерации хоккея России решило отправить молодежку на финский этап Евротура — Кубок «Карьяла». Результат превзошел все ожидания.



В бой идет одна молодежь

Состав сборной России был не просто разбавлен молодыми игроками. Он полностью состоял из них — 27 кандидатов на поездку в Эдмонтон, где с 25 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира.

Из них лишь вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Максим Грошев и Василий Подколзин успели выиграть с молодежкой серебро мирового первенства. И только у 19-летнего Подколзина был минимальный опыт игры за взрослую национальную команду. Он же и стал капитаном сборной на Кубке «Карьяла», средний возраст которой составил всего 18,7 года.

Лишь у единиц из этого состав был хоть какой-то опыт игры в КХЛ. Например, Даниилу Чайке из системы ЦСКА исполнилось 18 лет всего за две недели до Кубка «Карьяла». Ни о каких шансах о попадании в основную команду московских армейцев и говорить не приходится. Более или менее стабильно за свои команды в КХЛ играют Кирилл Кирсанов, Василий Подколзин (все — СКА), Максим Грошев («Нефтехимик», перед Кубком «Карьяла »перешел в СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семён Чистяков («Авангард»), Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Чинахов (оба — «Авангард»). Еще четыре игры за СКА у 18-летнего вратаря Ярослава Аскарова, что с учетом его возраста отличный показатель. В октябре его выбрали на драфте НХЛ 11-м номером — это рекорд для российских вратарей.



Критика

Представителей национальных федераций Финляндии и Швеции эта ситуация не обрадовала.

«Решение России стало для нас сюрпризом. У нас есть диалог между странами, в нём мы договорились отправлять свои лучшие национальные команды. Хотели бы мы сделать то же самое и отправить молодёжный состав? Нет, такой идеи никогда не было. Мы рассматриваем Евротур как взрослый турнир. А молодёжка сыграет два матча с Финляндией в Мальмё», — заявил директор шведской хоккейной ассоциации Улоф Эстблом.

Пятикратный обладатель приза лучшему тренеру чемпионата Финляндии Ханну Йортикка высказался еще конкретнее.

«Кубок «Карьяла» превратился в фарс и шутку, поскольку Россия отправила туда команду до 20 лет. Есть ли смысл вообще играть при таком раскладе? Похоже, мы слишком далеко зашли, выполняя требования телекомпаний, потому что эти матчи приходится играть из-за телевизионных контрактов», — подчеркнул Йортикка.

Из-за своего решения Россия подверглась критике и в местных СМИ.

«На прошлой неделе сборная России представила свой состав на Кубок «Карьяла». Он больше напоминал молодёжную команду. Не поступайте как Россия! Есть же договор отправлять на турнир лучшие национальные команды», — написал обозреватель шведского издания Aftonbladet Густав Ранкеског.



Однако им всем пришлось пересмотреть свои взгляды.

Сеанс переобувания

Молодая сборная России в первом же матче в Хельсинки разгромила хозяев турнира, сборную Финляндии, со счетом 6:2. Главный тренер финнов Юкка Ялонен, известный также по работе в СКА, после матча высказывался о российской команде максимально уважительно.

«Все, кто относится к хоккею серьезно, знают, на каком уровне играет молодежная сборная России. Или молодежная сборная Финляндии. Мы можем уступить и нашей молодежке, если не сыграем хорошо. Мы ничего не можем поделать, если кто-то из вас, журналистов, не понимает, что это за команда. Мы это знали. Не поверю, что кто-то в нашей команде мог подумать, что нам не придется биться с этими молодыми парнями», — заявил Ялонен.

Шанс на то, что это была случайность, сохранялся до игры с более грозными шведами. Но и здесь подопечные Игоря Ларионова сыграли на удивительном уровне. Почти всю игру они противостояли сопернику на равных, пропустили в третьем периоде гол, сравняли за две минуты до финальной сирены и вырвали победу по буллитам. После этого тон зарубежных экспертов и журналистов окончательно изменился.



«Россия поступила правильно, нарушив договор. Россия часто поступает так, как хочет, но на этот раз русские оказались абсолютно правы. Когда всё идёт не так, как обычно, нужно думать и поступать по-новому. Кубок «Карьяла» был бы намного веселее, если бы все страны прислали туда свои молодёжные команды», — написал обозреватель Dagens Nyheter Малин Франссон.

Матч с Чехией стал эффектной точкой. Россияне толком ничего не позволили создать у своих ворот сопернику, зато сами забили три безответные шайбы.

«Сейчас будет казаться бессмысленным утверждение, что мы восприняли как деградацию турнира решение российской стороны прислать молодёжную команду. Но поверьте мне, подготовка команды против молодёжной сборной соперника отличается от подготовки к матчу со взрослой сборной, даже если там присутствует несколько молодых», — оправдывался главный тренер чешской команды Филип Пешан.

Тренер-легенда и супервратарь

Эффектности этому успеху добавляет еще и тот факт, что командой руководил тренер-новичок, если так можно назвать двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова.



Ларионов был мозгом легендарной советской тройки, в которую также входили Сергей Макаров и Владимир Крутов. Переехав в НХЛ в 1993 году, он выиграл три Кубка Стэнли и завершил карьеру в 2004-м в возрасте 43 лет. После этого он занимался винным бизнесом, пробовал себя в роли хоккейного агента, но в 59 лет по приглашению Романа Ротенберга возглавил молодежную сборную, заменив в ней Валерия Брагина, ушедшего на повышение в СКА и взрослую национальную команду.

«Знаете, что больше всего впечатлило в игре его сборной? Отнюдь не нападение, а оборона, где Профессор (прозвище Ларионова во время игровой карьеры. — Ред.) построил свой железный занавес. Такое ощущение, что он начал вторую хоккейную карьеру и придал новый вес своему прозвищу, которое получил как игрок. Словом, канадцам, американцам, шведам и финнам есть что проанализировать перед МЧМ в Эдмонтоне», — признаёт обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

Отдельных слов восхищения заслужил вратарь Аскаров. Другая легенда советского хоккея — Владислав Третьяк утверждает, что это он рекомендовал 18-летнего хоккеиста в команду.

