Петербург захватывает туман. Видимость будет ниже, чем высота Останкинской телебашни

Под конец рабочего дня автомобилистам предстоит отрабатывать навыки вождения в условиях плохой видимости. К вечеру четверга на Петербург опускается туман.



Об ухудшении погоды 12 ноября жителей и гостей Северной столицы предупреждает городское ГУ МЧС. В прогнозах синоптиков на ближайшее время туман, видимость на дорогах снизится до километра, а местами и до 500 метров.



Автомобилистов просят не гонять, помнить про габаритные огни, противотуманные фары или фары ближнего света, а лучше следовать «главному и самому надёжному правилу»: отложить поездку, если есть такая возможность.

