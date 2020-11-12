Петербург захватывает туман. Видимость будет ниже, чем высота Останкинской телебашни
Под конец рабочего дня автомобилистам предстоит отрабатывать навыки вождения в условиях плохой видимости. К вечеру четверга на Петербург опускается туман.
Об ухудшении погоды 12 ноября жителей и гостей Северной столицы предупреждает городское ГУ МЧС. В прогнозах синоптиков на ближайшее время туман, видимость на дорогах снизится до километра, а местами и до 500 метров.
Автомобилистов просят не гонять, помнить про габаритные огни, противотуманные фары или фары ближнего света, а лучше следовать «главному и самому надёжному правилу»: отложить поездку, если есть такая возможность.
Сейчас в Петербурге +6 градусов, местами мокро, а ещё несколько часов назад можно было наблюдать постапокалиптический кровавый закат. По данным Северо-Западного УГМС, в пятницу будет на пару градусов прохладнее, без существенных осадков, но с туманом — он не рассеется раньше утра.