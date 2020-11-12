На сайте «Фонтанки» продолжается голосование за лучший вуз города

В номинации «Вуз», где тысячи горожан выбирают лучшее учебное заведение, к 10 ноября наблюдается чуть ли не самая напряженная ситуация. Судя по промежуточным итогам, прошлогодний победитель — Политехнический университет — вполне может повторить свой успех. Однако ему на пятки наступают другие претенденты: разница в числе поданных голосов минимальна. Пальма первенства может отойти и СПбГУ, и РАНХиГС, и Экономическому университету, и Институту кино и телевидения. Большое количество голосов также уже набрали Европейский университет, НГУ им. Лесгафта, ИТМО и Высшая школа экономики.

Новичок этого года, Академический университет им. Алферова, также в числе лидеров, и у него серьезные шансы на победу.

«Критерием нашей работы является то, что 90–95% наших выпускников сейчас работают по специальности, как правило, научными сотрудниками в системе Академии наук, — рассказал Максим Мишин, проректор по учебной работе Алферовского университета. — Спасибо «Фонтанке» и всем, кто за нас проголосовал. Такая обратная связь очень важна для нашей работы. О нас немного знают в медийном пространстве, и это хорошая возможность, чтобы о нас услышало побольше абитуриентов. Ведь мы заинтересованы, чтобы к нам приходили сильные ребята и учились у нас».



С 14 сентября по 11 октября проходил первый этап, выдвижение номинантов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Петербуржцы назвали несколько десятков достойных вузов, но в финал прошли только те, кто набрал наибольшее число голосов. Именно из Топ-10 сейчас и надо выбирать тем, кто желает назвать самого достойного получить главный приз.