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12.11.2020 00:25
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В Джорджии голоса избирателей будут пересчитывать вручную

В североамериканском штате Джорджия будет вручную пересчитывать все бумажные бюллетени, поданные за кандидатов на выборах президента США 3 ноября, заявил 11 ноября представитель штата по проведению голосования, сообщает Reuters. Она должна быть завершена к 20 ноября.

Пока демократ Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа в подсчете всего на 14 101 голосов, тогда как в штате примерно 5 миллионов избирателей. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил на пресс-конференции, что при такой небольшой разнице необходим ручной пересчет бюллетеней.

Демократ Джо Байден получил более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для избрания на пост президента в субботу, 8 ноября, победив в Пенсильвании. Этому предшествовали четыре напряженных дня подсчета голосов, который задержали из-за увеличения количества избиратеьных бюллетеней, отправленных по почте из-за пандемии коронавируса.

Действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и заявило массовых фальсификациях с подсчетом голосов на выборах. Он амерен добиваться признания своей победы в судах.

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