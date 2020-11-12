В Джорджии голоса избирателей будут пересчитывать вручную

В североамериканском штате Джорджия будет вручную пересчитывать все бумажные бюллетени, поданные за кандидатов на выборах президента США 3 ноября, заявил 11 ноября представитель штата по проведению голосования, сообщает Reuters. Она должна быть завершена к 20 ноября.

Пока демократ Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа в подсчете всего на 14 101 голосов, тогда как в штате примерно 5 миллионов избирателей. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил на пресс-конференции, что при такой небольшой разнице необходим ручной пересчет бюллетеней.