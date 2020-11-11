В Москве от COVID-19 за сутки умер 71 человек

В Москве от COVID-19 за сутки 11 ноября умер 71 человек, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7502 до 7573.

Сутками ранее от COVID-19 в столице России скончались 73 человека.

Напомним, 11 ноября в Петербурге подтвердили рекордное количество смертей от нового коронавируса — 74 заболевших.