Чтобы спасти построенный при Петре I мост, под Петербургом реку загоняют внутрь дороги
Необычный проект реализуют дорожники в Кировском районе Ленинградской области, недалеко от Петербурга. Чтобы спасти мост, построенный в начале XVIII века, и обеспечить дорогой местных жителей, реку запускают в трубу.
Как рассказали «Фонтанке» в дорожном комитете области, у деревни Горная Шальдиха, расположенной рядом с трассой «Кола», идёт капремонт километрового участка дороги, которая называется Войпала — Сирокасска — Горная Шальдиха. Дорогу пересекает река Рябиновка. При Петре I через неё построили кирпичный мост, который затем долгое время был частью знаменитого Архангельского почтового тракта — прообраза современной трассировки Мурманского шоссе. Сейчас мост разрушается, поэтому движение по нему закрыли. Но его необходимо сохранить: это объект исторического наследия.
Вместо старого моста собираются проложить километр новой дороги. Однако нового моста через Рябиновку уже не будет — река сама станет основанием дороги. Для этого по индивидуальному проекту изготовлены две трубы диаметром 2,5 метра, они уже смонтированы и уложены на объекте. В них запустят Рябиновку, а сверху будет устроена проезжая часть. Сейчас строители возводят насыпь с обоих берегов. Ход работ заказчик — ГКУ «Ленавтодор» — показал с высоты птичьего полёта.
По новому пути жители деревень Горная Шальдиха, Петровичи, Мучихино, Лукинское и Никольское смогут выезжать прямо на Мурманское шоссе, минуя обходные пути. Пока ремонтируемый участок надо объезжать по Мурманке и областной трассе «Подъезд к станции Жихарево». Строители рассчитывают выполнить основные работы в этом году, чтобы обеспечить рабочее движение. Стоимость контракта составляет 51 миллион рублей.