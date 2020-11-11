Необычный проект реализуют дорожники в Кировском районе Ленинградской области, недалеко от Петербурга. Чтобы спасти мост, построенный в начале XVIII века, и обеспечить дорогой местных жителей, реку запускают в трубу.



Как рассказали «Фонтанке» в дорожном комитете области, у деревни Горная Шальдиха, расположенной рядом с трассой «Кола», идёт капремонт километрового участка дороги, которая называется Войпала — Сирокасска — Горная Шальдиха. Дорогу пересекает река Рябиновка. При Петре I через неё построили кирпичный мост, который затем долгое время был частью знаменитого Архангельского почтового тракта — прообраза современной трассировки Мурманского шоссе. Сейчас мост разрушается, поэтому движение по нему закрыли. Но его необходимо сохранить: это объект исторического наследия.

