В Петербурге планируют привить от COVID-19 всех медработников

В правительстве Петербурга надеются, что все медицинские работники пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом 11 ноября на заседании Заксобрания заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



Чиновник пояснил, что привить медработников планируется в первую очередь, и добавил, что вакцинация может дать реальный прорыв в борьбе с пандемией.

Ранее было озвучено, что медиков не будут принуждать к вакцинации от коронавируса. Согласно действующему законодательству, принудить кого-либо привиться даже утвержденными и прошедшими все необходимые проверки вакцинами, например от гриппа, нельзя. Однако есть перечень профессий, в их числе медики и учителя, которых могут отстранить от работы в случае отказа от вакцинации.