В городской закон о ЧС добавили опасные заболевания

Определение чрезвычайной ситуации в законе Петербурга дополнили распространением представляющего опасность заболевания. Соответствующий законопроект прокуратуры города Заксобрание Петербурга 11 ноября приняло в третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Документ поправили в соответствии в изменениями на федеральном уровне. Новая редакция устанавливает, что ЧС — «это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».
Инициативу поддержали 40 депутатов. Теперь документу предстоит уйти на подпись губернатора.