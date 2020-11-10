«Критичное, когда приедут военные». Беглов дал оценку ситуации с коронавирусом в Петербурге

Ситуация с пандемией коронавируса в Петербурге является сложной, но пока не критичной. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов во время инспекционной поездки по больницам и поликлиникам Василеостровского района 10 ноября.

«Мы держимся, город держит удар. Но положение сложное. Хочу подчеркнуть: не критичное, но сложное. Некоторые хватают за язык — „критичное“. Критичное, когда приедут военные и начнут разворачивать временные госпитали. Критично, когда в стационарах не хватает коек», — заявил он (цитата по телеканалу «Санкт-Петербург»).