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10.11.2020 15:26
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«Критичное, когда приедут военные». Беглов дал оценку ситуации с коронавирусом в Петербурге

Ситуация с пандемией коронавируса в Петербурге является сложной, но пока не критичной. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов во время инспекционной поездки по больницам и поликлиникам Василеостровского района 10 ноября.

«Мы держимся, город держит удар. Но положение сложное. Хочу подчеркнуть: не критичное, но сложное. Некоторые хватают за язык — „критичное“. Критичное, когда приедут военные и начнут разворачивать временные госпитали. Критично, когда в стационарах не хватает коек», — заявил он (цитата по телеканалу «Санкт-Петербург»).

9 ноября число ежедневных случаев заболевания коронавирусом подобралось к полутора тысячам. Неделю назад, когда в день выявляли менее 1000 инфицированных, Александр Беглов во время встречи с Владимиром Путиным назвал ситуацию «сложной, но не критичной», хотя днем ранее охарактеризовал положение как критическое и пригрозил новыми ограничениями.

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Комментарии (21)

SERGEY111
Похоже действия киношных властей из сериала Эпидемия нашим очень понравились .
Stiff_21
Какие, китайские? И дом в Комарово продезинфицируют.
261278871
О, товарищ определился с определениями наконец-то. Тэкс, что еще будет? Это уже становится забавным.
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