«Критичное, когда приедут военные». Беглов дал оценку ситуации с коронавирусом в Петербурге
Ситуация с пандемией коронавируса в Петербурге является сложной, но пока не критичной. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов во время инспекционной поездки по больницам и поликлиникам Василеостровского района 10 ноября.
«Мы держимся, город держит удар. Но положение сложное. Хочу подчеркнуть: не критичное, но сложное. Некоторые хватают за язык — „критичное“. Критичное, когда приедут военные и начнут разворачивать временные госпитали. Критично, когда в стационарах не хватает коек», — заявил он (цитата по телеканалу «Санкт-Петербург»).
9 ноября число ежедневных случаев заболевания коронавирусом подобралось к полутора тысячам. Неделю назад, когда в день выявляли менее 1000 инфицированных, Александр Беглов во время встречи с Владимиром Путиным назвал ситуацию «сложной, но не критичной», хотя днем ранее охарактеризовал положение как критическое и пригрозил новыми ограничениями.