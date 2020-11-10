Лукашенко пригрозил частному бизнесу ликвидацией, если предприниматели не пойдут на его условия
Президент Белоруссии поставил ультиматум частному бизнесу — либо создание профсоюзов на всех предприятиях, либо ликвидация непокорных. Требование должно быть выполнено до конца 2020 года. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».
Частному бизнесу придется выбирать — или профсоюз, или ликвидация, заявил Лукашенко.
«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы», — пояснил глава республики.
По его словам, власти «шутить больше не будут», они видели, «как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства».
«Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация», — подвёл итог Лукашенко.
Протесты в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда на выборах президента со значительным преимуществом победил действующий глава страны Александр Лукашенко. С 26 октября в республике началась общенациональная забастовка, участники которой требуют отставки президента. В протестах приняли участие сотрудники «Гродно Азота», Минского тракторного завода (МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ) и Парка высоких технологий (ПВТ). Также в Минске и других городах в рамках «народного ультиматума» оппозиции прошли цепи солидарности, сидячие забастовки студентов и перекрытие дорог.