Лукашенко пригрозил частному бизнесу ликвидацией, если предприниматели не пойдут на его условия

Президент Белоруссии поставил ультиматум частному бизнесу — либо создание профсоюзов на всех предприятиях, либо ликвидация непокорных. Требование должно быть выполнено до конца 2020 года. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».



Частному бизнесу придется выбирать — или профсоюз, или ликвидация, заявил Лукашенко.



«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы», — пояснил глава республики.

