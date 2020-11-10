«Унижение человеческого достоинства». ЕСПЧ признал незаконным задержание Навального на Болотной и присудил ему 8500 евро компенсации

Европейский суд по правам человека вынес вердикт по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального на митинге на Болотной площади в 2012 году.



«Суд постановил, что необходимость применения силы из-за поведения заявителя не была убедительно доказана. Такое применение силы унижало человеческое достоинство», — говорится 10 ноября в решении суда.

В Страсбурге подчеркнули, что Европейская конвенция не запрещает применение силы при аресте, однако оно должно быть «крайне необходимым». В видеозаписях задержания политика судьи не увидели «видимого сопротивления». При этом в ЕСПЧ подчеркнули, что власти провели доследственную проверку.