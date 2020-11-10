«Унижение человеческого достоинства». ЕСПЧ признал незаконным задержание Навального на Болотной и присудил ему 8500 евро компенсации
Европейский суд по правам человека вынес вердикт по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального на митинге на Болотной площади в 2012 году.
«Суд постановил, что необходимость применения силы из-за поведения заявителя не была убедительно доказана. Такое применение силы унижало человеческое достоинство», — говорится 10 ноября в решении суда.
В Страсбурге подчеркнули, что Европейская конвенция не запрещает применение силы при аресте, однако оно должно быть «крайне необходимым». В видеозаписях задержания политика судьи не увидели «видимого сопротивления». При этом в ЕСПЧ подчеркнули, что власти провели доследственную проверку.
В суде Навальный рассказал, что «был задержан по пути к сцене, где он намеревался выступить перед собравшимися с речью». Оппозиционер настаивал, что ему «причинили боль» во время задержания, хотя он не проявлял сопротивления.
Суд назначил политику 8500 евро компенсации.
Это не первый раз, когда ЕСПЧ встает на сторону Навального. Так, в прошлом году домашний арест оппозиционера в 2014-м был назван политически мотивированным, а до этого большая палата суда увидела нарушения в преследовании Навального и его задержаниях с 2012-го по 2014-й год.