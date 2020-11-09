В Ленобласти задержали уголовника, подозреваемого в убийстве петербуржца под Ягодным. Он забрал машину и собаку
В посёлке Лосево Приозерского района Ленобласти нашли подозреваемого в убийстве 57-летнего петербуржца. Последнего обнаружили с пробитой головой в лесу у деревни Ягодное 7 ноября.
Как сообщает 47news, 9 ноября в расселённом доме в посёлке Лосево сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего безработного. Будучи в федеральном розыске, он жил в землянке, питался рыбой, выловленной в реке.
По предварительным данным, с ныне убитым мужчиной он познакомился этим летом. В этом районе петербуржец любил отдыхать с палаткой. Его и его белую лайку знали жители Лосево и Ягодного. Они и указали после смерти мужчины на бездомного с собакой.
Издание отмечает, что задержанный вину не отрицает. Ранее он уже был судим за убийство. По словам подозреваемого, машину убитого он отогнал в город и сдал на разборку. За ней уже выехали.
Тело с пробитой головой нашли в палатке в лесу под Ягодным после того, как 7 ноября в приозерскую полицию обратилась 56-летняя жена пропавшего мужчины. Автомобиля «Шевроле Реззо», на котором петербуржец уехал с Васильевского острова, рядом не было.