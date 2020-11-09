Когда вечная мерзлота — уже не вечная. В ЕУСПб расскажут, как жить дальше
Россия — единственное государство, которое построило крупные города за полярным кругом. И вообще 60% нашей территории — на вечной мерзлоте. А она, как констатируют климатологи, деградирует. 12 ноября на климатическом семинаре в ЕУСПб сориентируют в ситуации. Лекция будет онлайн. 12+
«Вечная» мерзлота — звучит красиво, но еще одно ее название — менее торжественно: просто «многолетняя». Ее на Земле не так и мало, 25% суши. Она даже в Африке имеется — правда, в высокогорных районах. Единственный материк, который вовсе не может похвастаться вечной мерзлотой — Австралия. «Современное изменение климата уже привело к почти повсеместному увеличению температуры вечной мерзлоты и глубины ее сезонного оттаивания», — говорит руководитель Отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Росгидромета Олег Анисимов. Можно мечтать, как на оттаявших почвах заколосится рожь, но пока эксперты предрекают гигантские убытки от разрушения инфраструктуры и экологические последствия от усилившегося «выхода» парниковых газов.
Олег Анисимов, известный российский климатолог, специалист по геокриологии (то есть по зоне вечной мерзлоты) расскажет и о ней, и о том, как просчитываются социально-экономические и экологические риски в условиях изменения климата, и о том, как эти риски снижать. Начало лекции «Вечная мерзлота в настоящем, прошлом и будущем» 12 ноября в 18.00 на Youtube.
Александра Шеромова