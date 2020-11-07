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07.11.2020 18:45
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Бойцы Росгвардии пострадали в аварии под Петербургом. Двое погибли

Пятеро служащих Росгвардии пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти утром 7 ноября. «Фольксваген Пассат» вылетел в кювет недалеко от посёлка Лебяжье и врезался в дерево. Как пишет издание 47news со ссылкой на правоохранительные органы, двое 21-летних мужчин получили тяжёлые травмы и позже скончались в больнице.

Троих пассажиров возрастом от 18 до 19 лет госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По данным пресс-службы Росгвардии, водитель находился за рулём в свободное от работы время. Есть вероятность, что он пытался избежать столкновения с другой машиной около 5.30 утра, но не справился с управлением.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Комментарии (15)

Wert
А, работали бы на заводе или на стройке, спали бы еще перед сменой.
8967
Рано праздновать начали (День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября) или про Великую Октябрьскую революцию что-то слышали и тоже отметили.
Человек-и-Каяк
Что за отморозки в комментариях...
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