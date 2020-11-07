Бойцы Росгвардии пострадали в аварии под Петербургом. Двое погибли

Пятеро служащих Росгвардии пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти утром 7 ноября. «Фольксваген Пассат» вылетел в кювет недалеко от посёлка Лебяжье и врезался в дерево. Как пишет издание 47news со ссылкой на правоохранительные органы, двое 21-летних мужчин получили тяжёлые травмы и позже скончались в больнице.



Троих пассажиров возрастом от 18 до 19 лет госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По данным пресс-службы Росгвардии, водитель находился за рулём в свободное от работы время. Есть вероятность, что он пытался избежать столкновения с другой машиной около 5.30 утра, но не справился с управлением.