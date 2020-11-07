«Рено» оказалась на крыше после аварии на ЗСД. Свидетели упоминают пропущенный поворот и солнце
Во время аварии на ЗСД по направлению к Пулково на крышу перевернулась белая «Рено». Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, столкновение с другой машиной произошло около 10.30 утра 7 ноября.
Снимки с места ДТП появились и в социальных сетях.
По утверждению свидетелей, причиной столкновения могло стать то, что водитель второй легковой машины незадолго до момента аварии пропустил поворот и сдавал назад по крайней полосе. Увидеть его вовремя другим участникам дорожного движения, возможно, помешало яркое солнце.
автор видео читательница «Фонтанки» Елена
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.