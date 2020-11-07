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07.11.2020 13:42
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«Рено» оказалась на крыше после аварии на ЗСД. Свидетели упоминают пропущенный поворот и солнце

Во время аварии на ЗСД по направлению к Пулково на крышу перевернулась белая «Рено». Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, столкновение с другой машиной произошло около 10.30 утра 7 ноября.

автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена

Снимки с места ДТП появились и в социальных сетях.

По утверждению свидетелей, причиной столкновения могло стать то, что водитель второй легковой машины незадолго до момента аварии пропустил поворот и сдавал назад по крайней полосе. Увидеть его вовремя другим участникам дорожного движения, возможно, помешало яркое солнце.

автор видео читательница «Фонтанки» Елена

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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