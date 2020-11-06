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06.11.2020 09:39
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Сирия полностью обесточена, второй раз за три месяца

Территория всей Сирии 6 ноября осталась без электричества.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал Ikhbariya, по данным министерства электроэнергии САР, причиной сбоя стала авария на линии. Сейчас подачу электричества постепенно восстанавливают.

24 августа, напомним, страна также была полностью обесточена. Тогда взрыв на газопроводе в провинции Дамаск, который сочли терактом, вывел из строя три электростанции.

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Комментарии (2)

hedgehog_
это хохлы перегрызли провод из рассиянии в сирю. палюбому.
AEG
Какие там могут быть теракты, если мы всех победили уже 5 раз.
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