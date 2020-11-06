Двух грабителей, отнявших у охранника сумку с 2,5 млн, задержали в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска задержали двух иностранцев по подозрению в грабеже, который был совершен в мае этого года у Лахта Центра. Один все это время жил неподалеку.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 ноября, в полицию Приморского района 22 мая обратился 48-летний начальник охраны частного охранного предприятия с заявлением об ограблении. По его словам, четверо напали на него неподалеку от яхт-клуба на Бобыльской улице. У него из рук вырвали сумку, в которой было 2,5 млн рублей. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Kia Rio.

