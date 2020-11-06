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06.11.2020 09:30
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Двух грабителей, отнявших у охранника сумку с 2,5 млн, задержали в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска задержали двух иностранцев по подозрению в грабеже, который был совершен в мае этого года у Лахта Центра. Один все это время жил неподалеку.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 ноября, в полицию Приморского района 22 мая обратился 48-летний начальник охраны частного охранного предприятия с заявлением об ограблении. По его словам, четверо напали на него неподалеку от яхт-клуба на Бобыльской улице. У него из рук вырвали сумку, в которой было 2,5 млн рублей. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Kia Rio.

По подозрению в грабеже были задержаны двое граждан Таджикистана, 25 и 32 лет. Младший жил в Петербурге без регистрации, старший — имел прописку в районе Ржевки.

В ходе обысков у мужчин изъяли мобильные телефоны, несколько регистрационных знаков для автомобиля, а также 4 свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Комментарии (4)

8967
А деньги переведены в Таджикистан поднимать местную экономику?
263877541
Хоть с лицензией был ?
sakorol
черную зарплату перевозил
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