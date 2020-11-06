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06.11.2020 07:12
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В Петербурге сбой на железной дороге. Отменены две электрички Лужского направления

На Лужском направлении железной дороги 6 ноября произошёл сбой в графике движения.

Как сообщается на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании РЖД, по техническим причинам отменены два пригородных электропоезда по маршруту Сиверская — Балтийский вокзал (6410 и 6412). Пригородный поезд 6104 Луга — Балтийский вокзал пойдёт со всеми остановками.

Читатели «Фонтанки» пишут, что причиной сбоя стала непогода. «Из-за ураганного ветра отсутствует нормальное электроснабжение ветки Санкт-Петербург — Сиверская. Лужская электричка опаздывает на 30 минут, медленно едет», — рассказывает читатель Владимир.

В ночь на 6 ноября на Петербург обрушилась непогода, при штормовом ветре поднялась вода в реках и каналах. Сейчас уровень воды снижается, по данным ординара Горного университета на 6:55, он составляет 105 см.

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Комментарии (1)

Cashmare
И не только в Лужском, в ораниенбаумском тоже одна электричка чудесным образом испарилась, сейчас две в одной едут, народу битком, даже стоять особо мест нет
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