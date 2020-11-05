Комздрав: «Неправда абсолютно, что мы манипулируем цифрами по коронавирусу»

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отверг претензии журналистов и общественников к статистике по коронавирусу в Петербурге. По его словам, внести искусственные искажения невозможно — тайное стало бы явным очень быстро.



«Я с трудом могу себе представить, если бы комитет либо кто-то дал указание, предположим, главному врачу или патологоанатому подработать цифры... Это долго бы продержалось скрытым? Я думаю, что об этом бы узнали в первый день, — заявил чиновник 5 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Поэтому совершенно спокойно отношусь к публикациям, когда пытаются обвинить в том, что мы манипулируем. Это неправда абсолютно».