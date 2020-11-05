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05.11.2020 19:40
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Комздрав: «Неправда абсолютно, что мы манипулируем цифрами по коронавирусу»

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отверг претензии журналистов и общественников к статистике по коронавирусу в Петербурге. По его словам, внести искусственные искажения невозможно — тайное стало бы явным очень быстро.

«Я с трудом могу себе представить, если бы комитет либо кто-то дал указание, предположим, главному врачу или патологоанатому подработать цифры... Это долго бы продержалось скрытым? Я думаю, что об этом бы узнали в первый день, — заявил чиновник 5 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Поэтому совершенно спокойно отношусь к публикациям, когда пытаются обвинить в том, что мы манипулируем. Это неправда абсолютно».

«Фонтанка» давно обратила внимание на то, что количество выздоровевших за сутки зачастую вдвое меньше новых случаев. Внятного объяснения статистическому феномену в Смольном так и не дали.

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
Эта лисовец по любому в аду будет на персональной программе
anestesiolog.md
Лисовец жжот! Приём называется «маскировка». Спикер заранее озвучивает невозможность неправдоподобной версии, а затем говорит: «вот видите - всё норм». Суть в другом. Статистика лжива, потому что изначально настроена на, скажем так, левую отчетность попосмертным диагнозам. Лисовец! Скажешь - я не прав? Готов подискутировать в прямом эфире. Саяпин (не тошнит ещё от фамилии?)
Castor Troy
Угу, и выборы у нас проходят без вмешательства. И суды независимые. И олигархи они такие олигархи совсем не потому что друзья, а потому что талантливые управленцы. И сказки древнееврейских скотоводов- чистая правда!
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