«Не ездите в Петербург — там заразно»: миллиардер из списка Forbes подцепил коронавирус в Северной столице
Миллиардер Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале рассказал, как заразился коронавирусом после рабочего визита в Петербург в октябре и переболел им за две недели.
«Я заразился в Петербурге. Поэтому, ребята, не ездите в Петербург — там заразно», — начал Рыбаков. И заявил, что лечился от COVID-19 народными средствами.
«Первое — имбирный чай! Имбирь, мед, лимон, кипяток, чай. Да, наливаешь, пьешь, много пьешь. Постоянно много пьёшь. Это раз! Это самое основное лекарство. Дальше добавляем в рацион витамин D — для активации иммунитета. Витамин С — понятно, какие-то эти все аскорбинки там и так далее. Ну, и дальше мне врач, когда КТ проверили и все чисто, сказал, для профилактики... Потому что я что-то кхекал, то есть подкашливал немножко. Врач прописал мне ингаляции».
В итоге коронавирус предприниматель победил достаточно легко и без осложнений. По его словам, это связано с тем, что он ведет здоровый образ жизни.
«Когда я курил, когда приходила сезонная вирусная инфекция, как меня скручивало там! Катастрофа. Антибиотики, уколы... Сейчас я не курю, не пью, спорт, йога. Конечно, такой жизненный тонус, хорошее настроение, хороший физический тонус, чувство собственного достоинства какое-то, хорошие дела, которые мы делаем, значит, по социальным преобразующим действиям. Все это создает основание, что умирать не время», — объясняет миллиардер.
Свою семью Рыбаков на время самоизоляции никуда не отправлял, все они находились с ним в доме.
«Семья ходила рядом, но на социальном дистанцировании. Полтора метра. Дома даже в маске ходил. Конечно, было сложно, потому что жена не могла подходить целовать меня, и я тоже не мог подходить. Обменивались воздушными поцелуями», — рассказал миллиардер.
Игорь Рыбаков — совладелец промышленной корпорации «Технониколь» и технологической корпорации Prytek. Занимает 96-е место в списке из 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.