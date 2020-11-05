«Не ездите в Петербург — там заразно»: миллиардер из списка Forbes подцепил коронавирус в Северной столице

Миллиардер Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале рассказал, как заразился коронавирусом после рабочего визита в Петербург в октябре и переболел им за две недели.

«Я заразился в Петербурге. Поэтому, ребята, не ездите в Петербург — там заразно», — начал Рыбаков. И заявил, что лечился от COVID-19 народными средствами.

«Первое — имбирный чай! Имбирь, мед, лимон, кипяток, чай. Да, наливаешь, пьешь, много пьешь. Постоянно много пьёшь. Это раз! Это самое основное лекарство. Дальше добавляем в рацион витамин D — для активации иммунитета. Витамин С — понятно, какие-то эти все аскорбинки там и так далее. Ну, и дальше мне врач, когда КТ проверили и все чисто, сказал, для профилактики... Потому что я что-то кхекал, то есть подкашливал немножко. Врач прописал мне ингаляции».