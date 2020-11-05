В Колпино обокрали 19-летнего ревизора. Вор вышел из его квартиры сказочно богатым
Молодой житель Колпинского района Петербурга остался без всех накоплений после визита квартирного вора. Преступник вышел из его дома миллионером.
Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне в полицию обратился 19-летний житель Вознесенского шоссе в Колпино, который трудится ревизором. В своем заявлении он указал, что утром отправился на работу, а вернувшись поздно вечером домой, обнаружил, что в принадлежащей ему трехкомнатной квартире побывал вор.
Итоговый подсчет украденного показал, что начинающий специалист лишился 8,5 миллиона рублей. Из них восемь у него были наличными, еще полмиллиона стоили хранящиеся дома ювелирные украшения.
Проверка места преступления показала, что предполагаемый вор изрядно наследил и мог попасть на запись камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома. Выйти на его след также пыталась служебная собака по кличке Жасмин.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, ведутся поиски, направленные на поимку вора. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.