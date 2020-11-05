Арктический обитатель Петропавловской крепости чуть не стал жертвой хищника
Гость из арктической тундры — гусь-гуменник, остановившийся на отдых у стен Петропавловской крепости в Петербурге, — чуть не стал жертвой ястреба-тетервятника. Приостановить охоту последнего заставила непосредственная близость человека. Об этом 5 ноября «Фонтанке» рассказал автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
«Наблюдая за очередным отдыхом гуся, я заметил, как птица вдруг насторожилась. В небе неожиданно появилась большая стая серых ворон. Они явно кого-то преследовали. В тот же миг на соседнее дерево уселся ястреб-тетервятник. Вороны почему-то сразу же оставили его в покое. Хищник внимательно стал следить за гусем. Наш северный гость прижался к земле и затих», — описал ситуацию Глазков.
Зоолог предположил, что его непосредственная близость спугнула ястреба-тетервятника, и тот был вынужден улететь «несолоно хлебавши». Когда опасность миновала, гусь-гуменник продолжил «пополнять свои жировые запасы».
Глазков обратил внимание на уникальную птицу в конце октября. Дикий гусь облюбовал газон у стен Петропавловской крепости. Вероятно, он остановился в центре Петербурга для того, чтобы передохнуть перед перелётом на зимовку в Западную Европу.