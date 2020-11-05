Гость из арктической тундры — гусь-гуменник, остановившийся на отдых у стен Петропавловской крепости в Петербурге, — чуть не стал жертвой ястреба-тетервятника. Приостановить охоту последнего заставила непосредственная близость человека. Об этом 5 ноября «Фонтанке» рассказал автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«Наблюдая за очередным отдыхом гуся, я заметил, как птица вдруг насторожилась. В небе неожиданно появилась большая стая серых ворон. Они явно кого-то преследовали. В тот же миг на соседнее дерево уселся ястреб-тетервятник. Вороны почему-то сразу же оставили его в покое. Хищник внимательно стал следить за гусем. Наш северный гость прижался к земле и затих», — описал ситуацию Глазков.